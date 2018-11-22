雙徐拚場！馬英九陪徐耀昌拜票 徐定禎女兒掃街成「嬌」點

2018-11-22 21:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰倒數階段，苗栗縣長雙徐之爭進入白熱化，今晚雙強搶進苗北雙子城，前總統馬英九陪同國民黨縣長候選人徐耀昌回防頭份市，步行掃街獲得支持者熱情夾道歡迎；無黨籍縣長候選人徐定禎則帶著妻女，與竹南鎮長康世明、縣議員黃聲全夫婦在竹南掃街，其中，徐定禎女兒難得露臉，成為選戰另類「嬌」點。

徐耀昌今晚回防故鄉頭份市，邀請馬英九加持，與國民黨各級候選人合體，在市區掃街造勢；馬英九一現身，就展現「師奶殺手」高人氣，群眾搶著與他合照，將道路擠得水洩不通，隊伍沿著頭份市區步行約3.5公里。徐耀昌說，感謝馬前總統抽空來站台，也希望自己能發揮母雞帶小雞氣勢，帶領藍營大獲全勝。

徐定禎則帶著妻女搶攻竹南鎮，康世明夫婦、黃聲全夫婦也全程陪同掃街拜票，隊伍綿延近1公里，聲勢浩蕩。鮮少公開露面的徐定禎女兒也穿梭隊伍之中，親切發送旗子給選民，清新甜美模樣立刻成為隊伍中「嬌」點。

然而，近來有流言惡意中傷徐定禎妻子楊士儀是小三，徐定禎陣營嚴正駁斥，徐定禎元配早年罹癌病逝，隔約10年才與楊士儀相識，結為連理。楊士儀也在臉書解釋，自己都以姊姊稱呼徐定禎的亡妻，11年前帶著女兒嫁給徐定禎，共組完整美滿家庭，平日低調內斂生活，卻在選戰中無端受波及，也盼外界勿亂道是非。

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