柯P妹妹陪掃街 徐欣瑩竹東遊行催票

2018-11-22 20:41

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚（22日）在竹東鎮市區徒步遊行掃街拜票，台北市長柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭全程陪同；柯美蘭說，希望大家為了翻轉新竹縣可以拋棄藍綠，選真正有好政績的人來幫助新竹縣。

「縣長選欣瑩，新竹一定贏！」她們在浩浩蕩蕩遊行隊伍的陪同下，走在竹東鎮街頭向路旁鄉親拜票，有不少人熱情和她們握手，也有人找她們合影留念，氣氛熱鬧。

徐欣瑩在出發前致詞說，越接近投票，越出現一些不實言論企圖影響選情，她希望選民不要受到奧步抹黑栽贓的影響，堅定支持她，努力讓年輕人有未來、讓新竹縣有希望、讓下一代有更多的希望

柯美蘭說，在台灣整個社會裡，感覺在4年好不容易走出藍綠，現在看起來好像又退回藍綠的爭鬥賽一樣，希望大家為了翻轉新竹縣可以拋棄藍綠，選真正有好的政績的人來幫助新竹縣。

柯美蘭也說，她非常期待新竹縣有更好的發展，而這個發展是要來自有智慧的人來做有智慧的事情，因為她住在竹北市，但總覺得竹北沒有太多的建設，不是一個很進步的城市，她希望竹北是一個科技的城市，在徐欣瑩的幫助之下、努力之下，大家會有更好的生活。

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