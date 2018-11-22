高雄市長一戰 洪耀福：輸贏都我負責！

2018-11-22 18:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕九合一選戰最後倒數，曾說過新北選輸就辭職的民進黨秘書長洪耀福今接受廣播專訪，被問到若民進黨再高雄市長選戰落敗，是否一定會有人逼黨主席蔡英文下台？洪耀福認為「不用談論這問題，所有選舉都是我負責」，媒體追問，高雄輸了，難道總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德不用負責，洪耀福則說「都我負責」，選舉本來就是黨的事務，他也表示，民進黨這次不會選得太差。

洪耀福表示，分析目前選情，黨內當然希望民進黨在台灣都開出好成績，因此黨內幹部都很認真在助選，而對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜「韓流」現象，洪耀福表示，韓國瑜可以跟民進黨高雄市長候選人陳其邁進行電視辯論，是很有膽識的，雖然韓國瑜到高雄時間不長、對高雄不夠了解，但韓國瑜還是勇於接受挑戰，這點民進黨給予肯定。

洪耀福並表示，相對來說，國民黨新北市長候選人侯友宜在新北市這麼久，自稱見過地獄，卻連辯論都不敢；侯友宜可能自認為是國民黨的明日之星，但經過這場選舉，跟韓國瑜或其他候選人相比，高下立判。

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