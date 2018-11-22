丁守中笑稱主題曲價碼「很便宜」 歌手：真的很憤怒

2018-11-22 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中在10月公佈了競選主題曲「台北的未來在手中」引起熱議，不過日前丁守中卻自爆「那條歌很便宜」，並高興表示「效果太高了」，對此歌手高愷蔚不滿表示自己「真的很憤怒」，不少網友也留言認為丁守中「完全不尊重創作者」。

丁守中競選主題曲「台北的未來在手中」結合了嘻哈元素，試圖打入年輕人市場。然而丁守中在日前上網路頻道《博恩夜夜秀》的節目時，不但表示「自己完全沒參與歌曲製作」，更自爆「那條歌很便宜」，當時主持人立刻緊張表示「這不能講啦」，結果丁守中卻繼續表示「你知道多少錢嗎？很便宜，才兩萬多塊錢，真便宜耶！」，讓主持人當場傻眼。

據音樂公司透露製作一首歌曲的行情，從詞曲、編曲、混音到母帶處理與製作人費用，一首歌從無到有，通常都要花費超過10萬元以上；也有網友指出，一首歌「按行規，詞加曲就至少三萬起跳，編曲跟製作還要另計」，對於丁守中競選主題曲低廉的成本感到訝異。

對此曾參加過《超級偶像》、《華人星光大道2》等唱歌比賽，並曾與歌手陳芳語錄製《愛你》錄音室版本的歌手高愷蔚在臉書轉貼了該節目片段的影片，並發文表示「真的很憤怒，這個國家就是有這種人，才逼著我們用腳投票」。

在臉書的文章留言處，網友也紛紛留言表示「年輕人低薪的源頭」、「學音樂的就是被這種XXX砍價，什麼很便宜」、「聽到真的覺得太不尊重了」、「可以如此理直氣壯，臉不紅氣不喘地講出來，XXX權貴階級就是不一樣！」、「人家都暗示他別講，給他台階下了，他就是不懂，他就是認為年輕人創意就是不值錢」。

影片請點下方連結

丁守中自爆競選歌曲價碼「很便宜」（影片約5分10秒處開始）

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