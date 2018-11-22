告急！搶救紛紛出籠 基隆議長籲不要分票

民進黨中山區議員候選人施偉政新人參選，擔心無法順利接下父親施世明的擔子，最近布條、看板出現搶救字眼。（記者俞肇福攝）

2018-11-22 15:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕「搶救」、「告急」、「不分票」、「集中選票」、「穩當選＝最危險」，基隆今天天氣冷颼颼，但街上的選舉布條告急悲情牌聲聲催，讓選戰更增煙硝味，不分藍綠都紛紛喊出搶救。尤其國民黨市長候選人謝立功看板也寫上搶救，議長宋瑋莉也大喊不要分票，她說如果被分票，就在落選邊緣了。

國民黨信義區候選人江鑒育與市長候選人合體的的海報，今天寫上紅色「搶救」，推出告急牌；中正區上次以些微票數落敗的張淵翔，這次捲土重來也掛出搶救。

國民黨議員候選人、議長宋瑋莉也很焦急，她大喊不要分票，她說，選舉剩倒數2天，心中百感交集，平時她為民服務且親力親為，還有人要來分她的票，「您覺得合理嗎？對我公平嗎？分別人的票，等於落實平時的不努力、更表示他的無能，現在的選民是有智慧，別用此不光明正大的奧步」。

中山區民進黨籍議員施世明、張錦煌此次未爭取連任，改由兒子施偉政、張秉鈞接棒，由於外界看好民進黨有兩席實力，各種流言四起，兩位新生代不約而同喊出「搶救」！

民進黨資深議員候選人游祥耀、陳志成二人，也掛出告急牌布條，寫著「穩當選=最危險」，「搶救」！國民黨資深議員莊榮欽、秦鉦、俞叁發爭取連任等人，也要大家集中選票力挺，就怕選民相信他們穩當選的流言，票投給別人，讓他們飲恨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/