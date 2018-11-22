從台大醫學院出發 柯文哲啟動車隊掃街

選戰倒數2天，台北市長柯文哲今天下午也啟動車隊掃街行程。（記者方賓照攝）

2018-11-22 15:17

〔記者黃建豪／台北報導〕選戰倒數2天，台北市長柯文哲今天下午也啟動車隊掃街行程，第一天以台大醫學院為出發點，預計沿途行經凱道、西門町、艋舺、蔣渭水紀念公園，並以北投七星公園為終點，明天改跑東區。柯文哲表示，這兩天的車隊掃街就是檢視他4年來的成果，也引領市民看見台北市的改變。

柯文哲車隊下午從台大醫院掃街前，台大醫學院的學生、學弟妹都跑出來圍觀，高喊「老師加油！學長加油！」，柯爸、柯媽、愛徒許立民等人也到場支持，但柯媽向柯文哲喊「加油，加油」時，馬上被柯打發稱「妳下去休息啦！」

柯文哲表示，他4年前的車隊掃街叫「台北7步走」，選擇北市最東、西、南、北，以及最新、舊、高的7個地點，但他這次已經當了4年的市長，所以車隊掃街會分2天，今天跑西區、明天跑東區，意思是，檢視他4年來的成果，用4年的建設成果爭取市民的支持，也是引領市民看到台北市的改變。

柯文哲也說，這也是折衷方法，因為本來還討論說要用自行車隊，但他說，會嚴重造成交通阻塞，所以有要求車隊不要太多，若隊伍太長在台北會造成交通阻塞，盡量會在交通尖峰期之前結束。

至於為何起點選擇台大醫院，不是台北市政府？柯文哲說，這裡是他的起點，從政之前30年的生命都在台大醫院和台大醫學院，就是提醒自己莫忘初衷。

另就民進黨台北市長候選人姚文智批評，柯文哲一遇到中國舊轉彎的說法。柯文哲僅稱，算了，算了，不想講。還是那句話，講人家壞話自己不會變好，這是他的信念。

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