柯P與館長直播逾7萬人觀看 姚文智諷：飢不擇食

姚文智諷刺柯文哲到了飢不擇食的地步，看到柯放棄所有價值，為了選票去婦聯會又去館長直播，該小心的是丁守中。（記者廖振輝攝）

2018-11-22 13:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚接受「館長」陳之漢直播專訪，超過7萬人同時在線觀看。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今早受訪時諷刺柯到了飢不擇食的地步，看到柯放棄所有價值，為了選票去婦聯會又去館長直播，該小心的是丁守中。

姚文智今早進行車隊掃街前接受訪問，被問到柯與館長直播，姚文智直指，韓國瑜就是從館長那裡開始紅的，聽到韓對高雄批評又老又窮，但他覺得納悶柯市長這段期間又去婦聯會、現在又去館長那裡，原來一切為了政治算計與選票，到了飢不擇食的地步。

姚文智說，看到這個人為了選票，什麼都可以、什麼事情他（指柯）都敢做，沒有可以信賴的立場，昨天去館長直播在他看來，證明柯跟韓國瑜超麻吉，在旺中媒體、館長場子都可以隔空合體，看到其關聯性，也看到柯放棄所有價值，為了選票去婦聯會又去館長，他提醒「該小心的是丁守中」。

有媒體問到原本挺姚文智的國策顧問，現在轉向力挺柯文哲，對此，姚文智表示，他要了解一下，對不清楚的片段資訊無法回答，不知道是真是假。

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