產業界挺柯P 國策顧問秦嘉鴻： 擔子還是交給柯市長

2018-11-22 13:26

〔記者黃建豪／台北報導〕「各行各業挺柯P」記者會今天上午在台大國際會議中心舉行，各產業界大老、代表齊聚一堂，其中還包含國策顧問秦嘉鴻、陳茂仁與廖全平，以及「翟神」翟本喬等人，秦嘉鴻不僅高度肯定柯文哲，還表態「擔子還是交給柯市長」。

上午10時半舉行記者會前，陳茂仁低調現身，廖全平保守表示，他是台北市電器商業公會理事長，柯文哲是台北市的大家長，所以才出席這場各行各業的聚會。面對身為國策顧問，出席柯文哲造勢活動，是否怕民進黨台北市長候選人姚文智不高興。廖說，大家都是好朋友，祝大家都高票當選，他昨天也有出席姚的造勢晚會。

秦嘉鴻致詞則表示，他不是國民黨、民進黨、更不是柯P黨，但他很重視柯文哲4年來的工作，在企業方面的招商，給年輕人創業機會，非常肯定柯的處事風格，人民交付他的錢，柯也不會亂花，都是花在刀口上。

秦嘉鴻還說，「衣服就要新、人就要舊」、「起厝起一半，師傅最好不能換」，呼籲讓柯繼續將市政計畫逐一實現，因為柯對市政建設，五大弊案也好，他不是不解決，只是一一解套，他個人也對柯文哲非常肯定。秦也喊話，「要選為我們做事、也敢做事的」，「擔子還是交給柯市長」。

翟本喬也說，柯文哲不會去畫一堆大餅，而是一步一步紮紮實實做出來，讓大家支持他，今天新創走到這一步，需要下一步的支持，希望台北市民讓柯文哲的政治新創繼續走下去，讓全國人民未來都能享受到從台北市開始發展的新政治文化。

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