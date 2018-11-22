黄偉哲選前超級計畫 36小時37區不斷電直播

黃偉哲在下營上帝廟啟動選前超級計畫36小時不斷電的直播活動。（記者楊金城攝）

2018-11-22 12:22

〔記者楊金城／台南報導〕選戰倒數36小時，民進黨台南市長候選人黃偉哲，今天上午10點在下營上帝廟啟動36小時37區不斷電臉書直播超級計畫，捨棄傳統選前之夜造勢晚會，以創新方式爭取選民支持，呼籲市民站出來、挺台南。

明天（23日）競選最後一天，23日上午11點行政院長賴清德並將陪同黃偉哲在台南市區車隊遊行拜票，進行巷戰，把選情衝到最高點。

黃偉哲在妻子劉育菁、民進黨台南市黨部主委黃先柱、競選總策劃郭國文、前台南市副市長顏純左、市議員候選人陳秋宏、賴惠員、沈家鳳陪同下，上午先向玄天上帝參拜啟福，再啟動選前超級計畫36小時不斷電的直播活動，帶領兩輛直播車即時轉播車隊遊行，象徵從「會贏」（下營台語發音）出發，贏得市長選舉，也代表重視台南溪北發展。

黃偉哲說，他向上帝爺公許願承諾，他當選市長，一定以市民福祉、台南發展、創造市民最大福利為念。

黃偉哲強調說，36小時不斷電的臉書直播，對競選團隊是項考驗，但是是競選活動創舉，結合實境與網路虛擬平台，除了有硬性的競選活動，和議員、里長候選人連線直播，在晚上10點到隔日上午6點也會播放介紹台南好吃好玩的景點，展現台南不打烊的生命力，針對年輕人的需求，也提出未來的施政規劃，希望透過「看見」轉為實際的選票支持，贏得選舉。

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