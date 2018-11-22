葉啟田表態挺韓 陪掃街大喊「愛拚才會贏」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今天在藝人葉啟田（右一）等人陪同下，回防舊高雄縣區票倉掃街拜票。（記者黃佳琳攝）

2018-11-22 11:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕寶島歌王葉啟田今南下高雄表態挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜，還在現場高唱「愛拚才會贏」助陣。葉啟田說，這陣子他做過很多功課，發覺韓國瑜是人才，呼籲中間選民和知識份子要相信韓國瑜，把票投給他。

韓國瑜今回防大岡山地區，上午在橋頭、梓官、岡山一帶掃街拜票，下午轉進湖內路竹地區。對於昨天林姓民眾因在網路上散布國民黨買票的假消息，他出面向韓國瑜道歉獲原諒，事後又爆出他是國民黨員，被懷疑是自導自演，韓國瑜表示，他不認識林姓網友，後續衍生出什麼事件，他完全不了解，選舉不必有有太多的聯想。

韓國瑜昨晚掃街時，吸引大批韓粉自發性投入掃街行列，讓「掃街變遊行」，韓國瑜說，他感受到民眾不分藍綠的熱情，白天還沒有那麼強烈的感覺，一到晚上，車燈連綿成長龍，相當震憾人心，他相信高雄市民是相當期待改變的。

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