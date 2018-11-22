劉櫂豪搶攻東市大票倉 宣傳車上拜票兼開講

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪偕妻子在宣傳車上拜票，搶攻台東市票倉。（記者黃明堂攝）

2018-11-22 10:22

［記者黃明堂／台東報導］投票倒數2天，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪搶攻最大票倉台東市，站上宣傳車親自拿麥克風拜票，沿途拜託兼開講，不斷遇到熟人，互相問候，互動熱烈。

劉櫂豪偕同妻子林子煊早上近9點半站上宣傳車，從總部一出發，還沒拜票就先透過麥克風向鄰居說抱歉、打擾了！接著全程由劉自我介紹及拜票，沿途不斷有民眾向他比出2號手勢，也有駕駛人向車窗揮手，他都一一回謝，妻子則不斷微笑揮手。

劉櫂豪長年勤走基層，認識的人相當多，站在車上，看到認識的路人，馬上喊出名字問候，經過店家也祝生意興隆，遇到遊客也叫人多到台東玩。他說，早已走遍全縣大小村里，一開始是為選舉而走，但現在拜票像走回家的路。

劉櫂豪所經之處，也在車上隨機講出政見，例如經過台東轉運站，就向司機喊話說要幫忙爭取建置司機休息室。

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