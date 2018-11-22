找到了！網瘋傳「暗殺韓國瑜」 警調查IP來自「這國」

九合一選舉將在本週六（24日）登場，警方最近也破獲許多有關選舉的不實言論，有網友就在臉書瘋傳「暗殺韓國瑜」的消息。（資料照）

2018-11-22 11:07

首次上稿 11:07

更新時間 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉將在本週六（24日）登場，警方最近也破獲許多有關選舉的不實言論，有網友就在臉書瘋傳「暗殺韓國瑜」的消息，遭到民眾檢舉，經過警方調查後發現，該網友的IP來自新加坡，警方也將會持續追蹤調查，並請星國警方協助調查。

綜合媒體報導，警方發現，這名臉書網友「Liang Tang Wong」，從本月8日開始，陸續在臉書「韓國瑜」、「民進黨」等粉絲專頁活動，17日在民進黨粉絲專頁留下「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，遭到民眾檢舉，警方隨即開始展開調查。

警方調查分析，該網友的IP位置來自新加坡，經過分層過濾網頁資訊，確定並非使用VPN代理伺服器或跳板程式等可改變IP位置的程式，顯示該網友為境外用戶，警方正在釐清身分。

另外，警方根據該網友在臉書大頭貼上的照片，顯示寫有「Maharaja lela singapura」的旗子，警方分析後發現，是以馬來文寫著「新加坡戰艦」等文字，研判該網友為東南亞馬來西亞、新加坡一帶的華人，警方正在循線追查。

另外，警方根據該網友在臉書大頭貼上的照片，顯示寫有「Maharaja lela singapura」的旗子，警方分析後發現，是以馬來文寫著「新加坡戰艦」等文字。（圖擷取自Liang Tang Wong臉書）

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