高雄史上最大場選前之夜！陳號召20萬人 韓估10多萬

民進黨高雄市長候選人陳其邁的選前之夜，定調為「weCARE 高雄之夜」，將號召20萬人站出來守護高雄。（記者張忠義攝）

2018-11-22 06:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選情緊繃，選前之夜格外引人矚目，民進黨高雄市長候選人陳其邁的選前之夜，定調為「weCARE 高雄之夜」，將號召20萬人站出來守護高雄，這將是高雄地方選舉史上參加人數最多的盛會。國民黨高雄市長候選人韓國瑜則邀請100位禿頭民眾，陪他在選前之夜一起進場，預估吸引10幾萬民眾到場。

陳在捷運鳳山西站 韓在台糖物流園區

陳其邁競辦總協調陳啟昱、總幹事召集人劉世芳、總幹事趙天麟昨天召開記者會，宣布選前之夜定調為「守護民主、決勝高雄，#weCARE 高雄之夜」，地點在捷運鳳山西站後方空地。

陳啟昱指出，上週末的weCARE大氣球遊行吸引8萬人上街頭，上週日的岡山造勢更湧入10萬人，加上本週一陳其邁在電視辯論的好表現，「陳其邁連續得分，對選情深具信心」。

陳啟昱說，選前之夜場地是4年前陳菊競選連任時的勝選基地，面積有6萬5千平方公尺，以每平方公尺3人計算，約可容納20萬人，遭韓粉霸凌的金曲歌后詹雅雯也會到場演唱。

韓國瑜陣營選前之夜選在台糖物流園區旁的空地，韓國瑜日前徵求100位禿頭民眾，在選前之夜陪他一起進場，報名人數踴躍，甚至有女粉絲把留了10年的長髮剃光。

韓國瑜強調，他希望選前之夜是充滿溫馨與感動，而不是充滿仇恨或殺伐，「沒有必要把選舉搞成這樣」，希望這場選舉能洋溢歡笑與快樂，最終裁判交給高雄市民來決定，這才是一場比較成熟的選舉。

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