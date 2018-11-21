陳學聖車隊掃街衝刺 預告選前之夜這些大咖來站台

2018-11-21 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕選前最後衝刺，國民黨桃園市長候選人陳學聖今天（21日）持續車隊掃街，所到之處鞭炮聲、鑼鼓聲四起，沿線有民眾揮舞國旗迎接，或齊聚人行道高唱《梅花》、《中國一定強》、《古月照今塵》等歌曲，熱鬧非凡；競選團隊預告，23日晚上的「勝選之夜」造勢晚會，前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫等人將到桃園替陳學聖輔選助陣。

陳學聖說，選戰進入最後一里路，今年選戰攸關桃園及台灣的未來，尤其高雄市長候選人韓國瑜12日來桃園與他合體造勢後，滿場的青天白日滿地紅國旗，迄今仍令許多人感動，由桃園韓粉發起「韓國瑜起義、桃園響應」的揮國旗活動，一連3天號召民眾集結省道的各重要路口揮舞國旗，希望串連起民眾的愛國情操踴躍投票。

陳學聖說，民心思變，不到選戰最後一刻，他決不放棄「逆轉勝」的希望，也希望24日投票當天，市民可以踴躍投票，讓台灣重回正軌，讓台灣的經濟可以復甦。

陳學聖掃街車隊下午駛入龜山、八德及大溪，林正峰、劉茂群、呂淑真、楊朝偉、李柏坊等國民黨市議員候選人先後加入車隊，展現大團結氣勢，所到之處「票投2號陳學聖」、「陳學聖凍蒜」聲不絕於耳，途經大溪老街時，還有人集資購買長1710公尺鞭炮來燃放，為陳學聖加油打氣。

陳學聖明天（22日）繼續到觀音、新屋、楊梅、龍潭、平鎮等地車隊掃街，選前之夜晚會在中壢區七和一街南區競選總部舉行，傍晚6點就會安排一系列暖場活動，晚間7點各區黨提名市議員候選人及中央輔選團的馬英九、吳敦義、朱立倫，以及周錫瑋、郝龍斌、洪秀柱等人也會站台，將選戰熱度拉到最高點。

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