王惠美針對「彰南捷運」下戰書 魏明谷爽快答應辯論

2018-11-21 22:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨彰化縣長候選人王惠美提出「彰南蓋捷運」，屢屢遭對手奚落空洞、不務實、大錢坑，對手也早就邀王惠美一起來辯論，但王惠美始終沒有答應，但今晚王惠美在員林市造勢時，當著台下近千支持者，主動釋出願意就彰南捷運來辯論，她還反問魏明谷「你敢不敢」，魏明谷説，「敢，我們都配合妳」。

王惠美說，放眼全世界的大都市沒有一個沒捷運，例如東京、紐約，也因為這些城市有捷運，這些都市的發展就非常的舒適。

她強調，「彰南捷運，今天不做，明天就會後悔」，她如果當選縣長，會分階段、逐年、逐步來推動，絕對不會造成財政的負擔。

王惠美表示，當她提出彰南捷運的政見後，聲勢就看漲，11月12日發起「手牽手，要捷運」活動後，更是獲得廣大縣民的支持。

她在台上反問魏明谷，「為什麼在縣府的網站上，規劃了10條捷運的路線，你說要辯論，那麼我們針對我規劃的這2條捷運，我們來辯論，你敢嗎？」

魏明谷今晚表示，他非常樂意針對該議題來場辯論，這可以讓雙方公開的理性交流，讓縣民更了解誰是最適合的縣長，這是最負責任的態度。魏眀谷說，為了表示尊重，他希望王惠美委員訂出時間、地點、第三方公正單位等工作，只要王惠美委員提出，「我們都配合」。

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