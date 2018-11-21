韓國瑜自曝有擦護唇膏 三立3字回應

2018-11-21 21:27

〔記者蕭方綺／台北報導〕距離年底九合一大選僅剩3天，日前高雄市長候選人陳其邁和韓國瑜在三立舉辦的世紀辯論會正面交鋒，一般認為韓國瑜表現不如預期。資深媒體人謝寒冰在中天《新聞龍捲風》表示，韓國瑜上台前塗了護唇膏，「據說就開始不太對勁，好像怪怪的，喉嚨就開始痛。」對此，韓國瑜說，辯論當天確實有擦護唇膏，只是不適應，講話比較不方便，但不影響辯論表現，他也沒有說謊，事情沒有那麼嚴重。

韓指出他從來不化妝，但因是唯一一場電視辯論會，三立電視台安排一名化妝師幫他在額頭上打粉，化妝師感覺他的嘴唇很乾，幫他擦一點點護唇膏，他說「前面1、20分鐘不習慣，老是覺得嘴唇黏黏的，過程中拿自備衛生紙擦掉，只是不適應，講話比較不方便，但不影響辯論，過程可能沒被鏡頭拍到。」對此，三立表示「不回應」。

此外，謝寒冰今（21）晚在臉書指出韓國瑜在大女兒韓冰的陪同下，讓三立電視台化妝師替他梳化，他稱「韓冰親眼見到化妝師有替爸爸塗上護唇膏，且該名化妝師還與三立電視台澄清時指出的化妝師為不同人」，三立也回覆「不回應」。

至於立委王定宇爆料「護唇膏」事件的化妝師，其實外包給「伊林娛樂」，而「伊林」已經是「旺旺集團」購入的集團所屬企業之一，對此，三立表示「確實外包給伊林」。

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