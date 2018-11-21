蔡英文：沒有一項改革 是為了個人政治利益

總統蔡英文今晚來宜蘭輔選，她致詞時指出，沒有一項改革，是為了她個人的政治利益。（記者林敬倫攝）

2018-11-21 19:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今晚來到宜蘭，為民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀站台，她致詞時指出，民進黨的血液，留著改革DNA，要有很堅強的意志，承受改革過程中，遭受的攻擊，她就任總統後，沒有一項改革是為了個人的政治利益，也沒有一項改革，是為了民進黨自己。

蔡英文說，因為堅持改革，她得罪很多人，有一陣子，她走到哪裡，都有人在罵她，甚至用很不堪的語言，幾天前，大家也看到，宜蘭出身的菊姐，也被這種粗暴的語言攻擊，菊姊是大家很敬重的人，從年輕開始，為了台灣民主，就付出一切，今天為了挺改革，竟然要被這種語言蹧蹋。

蔡英文說，她知道，比起國民黨的威權統治，這點委屈，對菊姊而言根本不算甚麼，但她覺得很不甘心，菊姊是宜蘭人的女兒，宜蘭人一定要站起來，支持菊姐，支持陳歐珀。

蔡英文也指出，最近看電視，看辯論的情形，高雄民進黨的陳其邁，做很好的準備，用政策與理念，駁倒對手，但也讓她心想，為什麼在其他縣市，沒這個機會，例如宜蘭，讓歐珀與對手，有完整公平的辯論機會，她相信，陳歐珀表現一定遠遠超越對手。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/