里長證稱送白米轉達支持 徐欣瑩譴責栽贓抹黑將提告

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營今天下午針對里長呂建宏公開說協助發白米轉達支持一事，召開記者會嚴厲譴責呂建宏同時身兼楊文科竹東競選總部執行長，卻在選前將慈善義舉抹黑成賄選，將控告呂意圖使人不當選。（記者廖雪茹攝）

2018-11-21 18:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩7月間協助楊姓男子送白米做善心，白米包裝上因貼有「新竹縣長參選人協助辦理」，遭指涉有對價關係，恐涉及賄選；徐欣瑩陣營今天下午針對里長呂建宏公開說協助發白米轉達支持一事，召開記者會嚴厲譴責呂建宏同時身兼楊文科竹東競選總部執行長，卻在選前將慈善義舉抹黑成賄選，將控告呂建宏意圖使人不當選。

對此，呂建宏表示，他接受檢警訊問，只是把白米是怎麼來、怎麼發放、發放時說了什麼，跟檢察官講明白，沒有任何抹黑。徐欣瑩陣營反駁是必然的反應，他任楊文科竹東執行長是從9月上旬開始，行事透明、公開、公正，經得起檢驗。

楊文科陣營也隨即發布聲明強調，此案已進入司法程序，尊重檢調單位的偵辦；至於呂建宏的說法，是他個人行為，與總部毫無關係。楊文科團隊並強調，此事本質是白米上有「新竹縣長參選人徐欣瑩協助發放」的貼紙，是否有對價關係，才是重點，請徐欣瑩不要模糊焦點，轉移焦點！

徐欣瑩競選總部發言人陳程振出示呂建宏與徐欣瑩服務處主任的LINE截圖對話，強調呂里長在7月時向楊姓商人索取30包白米，楊再請徐欣瑩助理送到里辦公室，由里長轉發給30名的弱勢家庭，當時呂建宏還在臉書上公開發文感謝「前立委徐欣瑩協助發放」，沒想到一到選舉搖身變成楊文科的執行長後，就打臉過去的自己，瘋狂在各大群組不停發文昭告「我在賄選、我是共犯」，還到媒體鏡頭前顛倒黑白抹黑造謠。

徐欣瑩竹東服務處主任徐湘茹也現身表示，捐米的楊姓商人聯繫徐欣瑩團隊，希望團隊幫忙送白米到呂建宏里辦公室，呂將協助發放給弱勢家庭。

徐欣瑩律師張智凱強調，對於呂建宏用不實的資訊毀謗徐欣瑩，將以選罷法第104條控告意圖使人不當選，若呂建宏也在檢察官前做出不實證述，將再控告呂觸犯偽證罪。

民進黨新竹縣黨部日前指控，全縣有上千戶家庭收到白米，但在白米包裝貼上，卻貼有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助」等字樣的紅紙，質疑是「假愛心之名，行賄選之實」，因而報警調查。徐欣瑩團隊日前則反擊，此舉為18歲楊姓大學生為紀念亡母逝世3周年，撙節奠儀做愛心，於7月間委請團隊協助發放1萬斤白米。

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