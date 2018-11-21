柯P今晚合體館長 幕僚嘆：兩人很不合

台北市長柯文哲幕僚蔡壁如下午受訪。（記者黃建豪攝）

2018-11-21 16:17

〔記者黃建豪／台北報導〕曾公開替國民黨新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜拉票的網紅「館長」陳之漢，日前大讚台北市長柯文哲的競選造勢活動讓他看了「真心感動後」，今晚10時將臨時邀請柯文哲上直播節目。對此，柯文哲市政顧問蔡璧如表示，兩人步調真的很不合，可能只是聊聊天，但最主要是因為選情緊繃，希望還是希望催出年輕人來投票。

蔡壁如表示，最近走在路上掃街時，就能感受到選情確實非常緊繃，從抗議、市民的表情就大概可以知道，民眾變得比較冷漠，因為之前柯文哲出門時，民眾都很熱情。

至於柯文哲今晚將跟館長直播？蔡壁如說，那是前天館長稱讚柯文哲後，媒體幕僚致電和館長接洽後，對方也說OK，不然館長跟柯文哲並不認識，他們也不認識館長。

蔡壁如說，館長與柯文哲兩人「真的很不合」，聊的主題可能就輕鬆問個好、隨便聊個天，因為兩人之間恐無共同話題，而他們這些幕僚也很擔心失言，主要目的是要催出年輕人的投票率，希望年輕人支持柯文哲，並在11月24日一出來投票，因為現在是投票率決定柯文哲的當選。

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