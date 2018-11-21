姚文智反酸：柯文哲、韓國瑜、旺中結合 成為台灣亂流

民進黨台北市長候選人姚文智持續車隊掃街；圖為姚文智與太太20日車隊掃街。（姚文智辦公室提供）

2018-11-21 16:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜「韓流」威力驚人，台北市長柯文哲今早（21日）受訪時說，當年韓國瑜在台北農產運銷公司做得好好的，綠營要拔掉他，結果搞成今天這種局面。民進黨台北市長候選人姚文智今天下午受訪時反酸，他看到柯文哲、韓國瑜、旺中媒體結合成為台灣一股亂流，這次選舉若沒辦法抵抗，台灣多年的民主自由會淹沒殆盡。

姚文智今天持續車隊掃街，下午在民進黨籍立委段宜康以及黨籍市議員王世堅、梁文傑、陳怡君、顏若芳等人陪同下，從競選辦公室出掃街拜票，不過，姚文智太太潘瓊琪並未陪同，姚文智說，他太太有其他行程，私下替他拜訪其他團體。

媒體問到柯文哲酸民進黨拔掉韓國瑜一事，姚文智嘲諷說，他看到柯文哲、韓國瑜、旺中集團結合成為台灣一股亂流，利用假新聞、假民調、假訊息打擊，韓流是過去柯市長所提供的溫泉，加上旺中推波助瀾而形成的。

姚文智強調，他講過，這次選舉要抵抗民主逆襲，若沒辦法抵抗，這麼多年台灣追求的民主自由都會淹沒殆盡。

此外，今天由奧運人協會發起「我要參賽舞台 正名公投我反對」活動，不少參加活動的運動員表態不同意東奧正名公投，對此，姚文智說，東奧正名是國民意志透過公投的展現，東奧正名是內政，與選手權利、參與國際組織是外交折衝，這兩個部分不衝突。

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