鄭清發提告賴峰偉陣營造謠 賴陣營澄清非事實

2018-11-21 13:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無黨籍澎湖縣長候選人鄭清發，今日前往澎湖地檢署按鈴控告國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉陣營，涉嫌在外散佈不實謠言，意圖使人不當選；針對鄭清發提告一事，賴峰偉競選總部表示，鄭清發所說的事，完全不是事實。

系出同門的鄭清發、賴峰偉，都曾任國民黨澎湖縣黨部主委，由黨內初選就一路糾纏，鄭清發質疑黨內初選民調不公，憤而退黨以無黨籍身分參選，坊間普遍認為鄭清發可能瓜分藍營票源，但鄭清發認為自己基層實力雄厚，支持者涵蓋藍綠陣營，堅持以無黨籍身分投入縣長選戰。

由於藍營支持者擔心票源分散，可能造成綠營陳光復漁翁得利，因此有穿著賴峰偉競選總部背心的志工，涉嫌散布不實謠言，指稱鄭清發收受陳光復500萬元出來參選，選後又許以處長或副縣長職務；另外也有人宣稱鄭清發與賴峰偉談條件，要求處長或副縣長職務回饋，謠言滿天飛，企圖影響澎湖縣長選情。

鄭清發除在昨日公辦政見會澄清外，今日更前往澎湖地檢署按鈴控告賴峰偉陣營，違反選罷法意圖使人不當選，鄭再度表示堅決參選的決心，強調永遠與民意在一起，呼籲選民拋棄藍綠政黨色彩，支持無黨無派無包袱的鄭清發當選；針對鄭提告，賴峰偉陣營表示非事實，同時選舉只剩3天，呼籲所有候選人理性、平和，積極爭取選民認同，別再操作負面選舉。

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