支持者熱度回來了！林佳龍：不要奧步會順利勝選

林佳龍一早到水湳市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎。（記者許國楨攝）

2018-11-21 11:22

〔記者許國楨／台中報導〕競選連任的台中市長林佳龍，今天一早就前往被視為藍營票倉的西屯區水湳市場掃街拜票，受到民眾及攤商熱情歡迎還爭相合照，林佳龍說，選戰非常激烈，成敗關鍵在投票率，綠營先前士氣比較低，支持者有危機感，現在明顯感受支持者的熱度回來了，希望未來幾天不要有奧步、怪招，一定可以順利勝選。

林佳龍強調，掃街拜票的策略是從外圍到市區，並沒有考慮水湳市場是誰的選區，本屆在西屯區贏得過半選票，很多建設如水湳智慧城，周邊交通環境，各項產業蓬勃，尤其市場的攤商最支持民進黨，所以近期會以徒步方式掃完幾個大的菜市場，最後關頭會回到舊市區，展現各區的建設成果。

從這幾天在車上掃街跟群眾互動，比起他這十幾年來看到的景象，很多支持者是主動表達揮手，這和選戰激烈，支持者危機感有關係，感受到對方陣營很多負面選舉引起一些反彈，相信最後所有人回到選舉本質，選賢與能，期待政績能讓市民出來投票，「我們認為最後關鍵，就是投票率，全力催票，加強拉票，讓每個人都要出來投票」。

對於國民黨主席吳敦義惡意批評總統府秘書長陳菊，林佳龍認為這就是對手的負面選舉手法，這幾天也陸續發現對手陣營用不實的謠言抹黑，但包括家長團體、環保學、律師團體，都現身相挺為他助陣，希望未來幾天不要有奧步、怪招，他一定可以順利勝選。

林佳龍強調，綠營先前士氣比較低，隨著選戰逼近，基本上大家己經表態會出來支持，值此關鍵還要再全力衝刺，選戰最後就是催票，讓支持者每個人都拉票並出來投票，這場選戰非常激烈，成敗關鍵在投票率。

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