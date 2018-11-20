林佳龍山城掃街大秀客語 民眾力讚：認真做事的人

台中市長林佳龍晚上在東勢踩街宣傳。（民進黨台中市黨部提供）

2018-11-20 23:04

〔記者歐素美／台中報導］台中市長林佳龍今天一整天都在山城掃街拜票，下午到石岡、新社進行車隊掃街，並在東勢客家文化園區徒步掃街，和店家、民眾一一握手拜票，請託支持，很多商家也公開向他表示，「你很認真在做事，一定會投給你！」

林佳龍表示，這4年，積極推動客家產業、觀光、人文發展，將客家政策列為施政重點，包括創建客語示範幼兒園，傳承扎根客家語言，也訂定農曆正月20日為「台中客家日」，讓山城地區翻轉。

林佳龍在市議員候選人蔡成圭的陪同下車隊掃街，沿路上受到鄉親們支持、加油，並高舉「我們都是台中隊」小旗子向林市長揮舞，場面相當感人，不少支持者高呼「凍蒜」。

林佳龍下午從石岡水壩出發，沿途車隊以國語、台語以及客語等三種語言，向山城鄉親問好，懇請支持林佳龍與蔡成圭，並到石岡的萬安宮及萬興宮、新社的九庄媽及東興宮停下並上香祝禱，祈求國泰民安、選舉順利。

林佳龍最後一站來到東勢進行「我們都是台中隊」踩街遊行，不僅遊行前有小朋友跳「看花開美麗」的舞蹈，也象徵著台中花博的成功，遊行隊伍綿延2公里約有500人參加，宛如一場嘉年晚會。

媒體也詢問，來到東勢地區是否可以說幾句客家話向大家打聲招呼，林市長笑著用客家語說，「東勢區的鄉親們，大家好，我是2號林佳龍，11月24日大家記得要去投2號林佳龍，多謝多謝」，獲得客家鄉親高度認同，鼓掌叫好。