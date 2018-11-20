網友推爆！韓導答不出陳其邁問題 蘇貞昌：我會回答

蘇貞昌（右）替韓國瑜（左）在臉書上回答辯論問題，網友認為韓很丟臉。（資料照，本報合成）

2018-11-20 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍高雄市長候選人陳其邁昨（19）日在辯論會中，向國民黨籍候選人韓國瑜提問「漁港轉型的具體方法」未獲完善回應，民進黨籍新北市長候選人蘇貞昌今（20）日在臉書上表示，「這題我會回答」，網友批韓「好丟臉」。

蘇貞昌今日藉著陳其邁提出的問題，提出自己將新北市漁港轉型的具體內容，他表示目前新北市共有28個漁港，均有其獨特的漁業文化，政府必須予以推廣與保存，未來將以「音樂祭、漁村文化祭、漁產祭以及永續海洋生態祭」，串連成「新北國際海洋祭」，永續經營新北市的漁港產業。

許多網友看見蘇貞昌替韓國瑜回答，均對韓感到「無望」，相繼留言指出「你又不是選公務員，幹嘛知道那麼多」、「院長夠其邁，我喜歡」、「貞昌阿伯，你這是替身攻擊嗎？不是同髮型的就要回應啦」、「還好韓國魚沒問陳其邁對於高雄包租公行業有沒有振興撇步」、「貞昌真可愛」。

陳其邁昨日辯論時問韓國瑜，高雄除了高雄港，還有16個漁港，其中中芸、汕尾漁港發展面臨狀況，他詢問其轉型策略及發展目標；韓國瑜答，他是選市長，不是選公務員，這是局處長要回答的問題，問這些沒意義，就像他不會問陳高雄市有多少消防栓一樣，高雄市商港、漁港、商業等問題，他才來1年，無法全部了解。

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