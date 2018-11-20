陳其邁、韓國瑜陣營廟前誓約 護鳳山百棵老樹

2018-11-20 19:54

［記者黃旭磊／高雄報導］再過4天就投票，高雄市長陣營、市議員候選人於土地公前立誓護老樹。

「高雄市樹木保護施政承諾書」簽署儀式今天（20日）於鳳山體育園區鳳邑福德堂前舉行，時代力量參選人黃捷、台聯黨黃淑美、基進黨代表、韓國瑜市長候選人發言人侯亞寧、親民黨市議員參選人吳益政、歐巴桑聯盟參選人于仙玲出席簽署儀式，而高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜前天也簽下同意書。

高雄愛樹人團長莊傑任表示，鳳山體育園區曾因改建工程導致5百棵30年以上大樹消失，而過去4年，市區超過20座公園改建，移除毀滅掉2-3千棵大樹，另有超過1萬棵樹木慘遭斷頭式修剪。

候選人承諾於1年內成立公園處、副市長統籌森林城市發展委員會及禁止斷頭修剪超過25%等8點事項，最後1點已種樹木非必要不得伐除、移植則未同意。

高雄市野鳥學會的總幹事林昆海說，希望建立樹木電子身分證系統，歷任市長百萬植樹，現在「樹在哪裡，種得好不好，真得沒人知道」，而市區有7成是外來樹種，少康營區、原住民博物館這些大面積公園適合打造成生態公園，種植原生樹種，希望未來8年樹冠覆蓋面積覆蓋提升50%。

吳益政說，希望高碳排、高污染產業，用回饋基金或碳權交換方式照顧樹木，讓城市循環、永續。

黃淑美表示，自己家裡種樹發現移植容易死掉，移植10顆樟樹只能活1棵，為此，三民區輕軌工程強調大順路樹木不能移走，不能遷移，而鐵路地下化後有15公里廊道變成綠色廊道，預期改變城市外觀。