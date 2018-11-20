韓國瑜快看！ 他神設計「愛情摩天輪」讓網友笑翻

網友設計的「愛河愛情摩天輪」。（圖擷取自PTT）

2018-11-20 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（19日）在電視辯論會中，談到「愛情摩天輪」政見時聲稱，「中原大學設計學院院長」曾誇獎他提這個構想是「天才」，雖然在被本人打臉後坦言記錯，但韓另外秀出2張設計草圖，也引起網友熱議。對此，就有網友發揮創意，設計出「愛河愛情摩天輪」，讓網友笑稱「太有才」、「不要浪費才能啦XD」。

韓國瑜昨在電視辯論會中，談到「愛情摩天輪」政見時聲稱，「中原大學設計學院院長」曾誇獎他提這個構想是「天才」，卻遭中原大學設計學院院長陳其澎在臉書PO文打臉「從未見過韓國瑜」、「你肯定碰到金光黨了」。韓則在會後記者會坦承，他記錯系所名稱，其實是中原大學文創中心的魏姓教授，也向陳其澎表示歉意。

雖然韓國瑜口誤被打臉有點糗，但他在辯論會狂推「愛情摩天輪」政見也再度引起網友討論。一名網友nmchen（陳奈米）就在PTT分享2張「愛河愛情摩天輪」的設計圖，並表示韓國瑜拿出的草圖，比較像「愛情雲霄飛車」；而經過他部分修改後，「用車輪黨的12道光芒，畫作12間愛情旅館，多麼浪漫呀！」

網友看完設計圖後也狂讚原PO「太有才」，笑稱「恭喜你，明天記得來韓導辦公室上班」、「哈哈哈哈笑到並軌」、「你很專業明天來面試英文」、「不錯，這很中華民國」、「都發局長，就是你了」、「好噁心的摩天輪喔哈哈哈」；也有網友建議「車廂最下方可以碰到河水，這樣可以順便省去裝衛浴，又能讓旅客享用甘甘的河水。」