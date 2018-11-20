普悠瑪意外滿月 黃國昌爆：9月的6年大保養根本沒做！

黃國昌質疑台鐵高層，「你們的良心到底在哪裡？」（資料照）

2018-11-20 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪在10月21日發生嚴重翻車事故，造成多人傷亡。時代力量立委黃國昌今天指出，台鐵本來預定要在今年9月完成出事兩部普悠瑪的六年大保養，但台鐵其實根本沒做保養。

黃國昌今天在臉書表示，台鐵前局長在10月21日召開記者會曾說「日前才做完一次6年的大保養」，後來卻遭打臉，交通部與台鐵又改口說「局長記錯了」。黃國昌直言，他很納悶堂堂台鐵局長，怎麼可能在普悠瑪釀禍後說錯這麼重要的事情。他在不斷努力地發掘後才發現，出事的兩部普悠瑪本該在出事前一個月做的4A級大保養，「根本沒做！」

黃國昌也貼出台鐵「107年1月至12月屆期維修車輛統計表」，兩部普悠瑪（TEMU2007、TEMU2008），原本預定在今年9月完成4A級的六年大保養，但其實保養根本沒做。他質疑台鐵，不敢讓國人知道這麼嚴重、離譜的事情，因此才以「局長記錯」企圖繼續欺瞞下去，「可惡的程度，讓人完全不敢相信。」

黃國昌也說，今天下午他請台鐵到辦公室說明相關疑義，台鐵高層本來還想當他面繼續欺瞞下去，直到他出示台鐵維修計畫表後，台鐵高層才臉色大變。黃國昌質疑台鐵高層，「你們的良心到底在哪裡？」他也希望政府一定要給一個清楚的說法、並究辦到底，給所有罹難者家屬交代。