新北市府回應蘇貞昌發言 公然提及民調數字涉違法

新北市政府今天發布新聞稿回應民進黨新北市長候選人蘇貞昌的發言時，竟然在媒體line群組公開引述民調數字，涉嫌違反選前10天民調封關的規定。（記者賴筱桐翻攝）

2018-11-20 13:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天發布新聞稿回應民進黨新北市長候選人蘇貞昌的發言時，竟然在媒體line群組公開引述民調數字，涉嫌違反選前10天民調封關的規定，市府察覺後，已緊急將訊息收回，並PO上更新版本。

蘇貞昌上午表示，新北市長朱立倫再過幾天就會變成前任市長，不要到最後急了，口不擇言，還要發臉書，這樣對他自己也是有傷的。

新聞局長張其強回應，要講「口不擇言」，沒人能「超越」老縣長，這是某家民調公認的，並以括號引用民調數字說明。

張其強表示，老縣長該是前任當中最不好的示範，忽視前一任，抹黑下一任。至於2.0是老縣長說的百倍速都更？不就是在吹牛，自己說過半夜看到有人排隊抽公托？更是在抹黑。

張其強指出，對於基金會資金來源不明，老縣長說「如果有任何問題，市府豈不是失職？」教育局昨已對基金會備查項目說明，市府強調，對於基金會的經費進出在合乎項目規定下，都會予以備查，但對於流向若有疑似不法，將會依法予以稽查。