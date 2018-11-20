綠營再批林姿妙家族政商關係複雜 當選讓宜蘭淪炒地皮天堂

2018-11-20 13:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營，今召開記者會，再度質疑國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙家族政商關係複雜，除與國民黨前立委楊吉雄家族牽扯不清，甚至與頗具爭議的土地開發公司威京集團董事長沈慶光，也有緊密關係，民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人林進財更直言，林姿妙當選，恐讓宜蘭淪為炒地皮的天堂。

林姿妙競選總部回應，針對陳歐珀參選縣長以來，不思準備縣政政策，只想操作負面選舉，散佈不實抹黑文宣，企圖擾亂宜蘭縣民的視聽，給予嚴厲譴責，為端正選風，已委請律師提訟處理，後續交由司法決斷。

林進財、民進黨宜蘭縣5合1競選總部總幹事黃適超及民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財等人，今召開記者會，再度指控林姿妙家族「政商關係複雜」；林進財指出，除了與楊吉雄，林姿妙女兒林羿伶與威京集團的沈慶光，已在宜蘭插旗設立「慶庭開發建設股份有限公司」，這間公司的所在地，也是林姿妙競選的地下總部。

林進財說，慶庭公司的股東，除有沈慶光的姪子、女兒，還包含林羿伶，這家公司在宜蘭經營土地開發已及土石採集業，林羿伶與沈慶光女兒還在國民黨內，與國民黨中央委員連勝文組成「政二代聯盟」，可見林姿妙家族已與威京這個超級大財團結合，如果林姿妙當選縣長，未來宜蘭縣會成為砂石的故鄉，甚至淪為炒地皮的天堂。

民進黨青年軍發言人于閔如補充說，威京集團版圖龐大，還從事經融服務事業群、地產開發、石化及文創等事業，以經營地產與石化事業為主，其中集團旗下的石化事業就是中石化，曾被行政院長賴清德批為最惡劣的公司，威京集團主席沈慶京受訪時也曾說，「以爭議為榮」，是極具爭議的集團。

林姿妙競選總部回應，民進黨杜撰出來的一系列的負面抹黑奧步，企圖影響視聽，是看不起宜蘭人的智慧，陳歐珀陣營應多用心在政策比較上，不要再用這種抹黑別人的方式，企圖製造假象，善良的宜蘭人，早已看膩、厭倦了這種方式。

林姿妙競選總部指出，陣營將繼續宣揚政策，讓所有鄉親了解未來的改變，宜蘭人不需要平時不努力，選舉剩奧步的人，林姿妙堅持不負面選舉，將繼續堅定為宜蘭鄉親拚出好生活。