勇敢扛新竹！林智堅選前催票片引三明治世代共鳴

新竹市長林智堅競選團隊發佈選前最終催票影片，邀請年輕家庭一同入鏡，向「三明治世代」喊話，11月24日一起站出來，為城市未來投下關鍵1票。（圖擷取自影片）

2018-11-20 11:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕選舉倒數，新竹市長林智堅競選團隊發佈選前最終催票影片，邀請多組年輕家庭一同入鏡，由林智堅擔任旁白，以感性語調道出「勇敢，才能不顧一切的去愛，和林智堅一起為了孩子，扛起要走的路和未來！」影片中更藏有小彩蛋，透露林智堅為人父的「爸爸經」，要藉影片向新竹市「三明治世代」喊話，11月24日一起站出來，為城市未來投下關鍵1票。

竹市有5所大學、園區產業聚落，長年不斷有年輕人口移入，許多年輕人從學生時代來到新竹求學，而後在此落地生根，打拚、成家立業、養育下一代，團隊今發佈「扛起勇敢的新竹」影片，就是瞄準這群「三明治世代」年輕父母，描繪年輕「新新竹人」為下一代打拚，勇敢承擔責任的心情寫照，盼催出中堅世代選票，11月24日站出來投出關鍵1票。

影片也藏有秘密彩蛋，原來片頭的孩子學游泳、學騎腳踏車畫面，正是來自林智堅身為爸爸的親身經驗，因忙於市政，平日與孩子相處時間不多，但他曾請家人一定要「保留」爸爸帶孩子學會腳踏車、學游泳的寶貴經驗，因為是「一輩子重要的回憶」，短短1分鐘催票影片，也滿載市長爸爸為了下一代打拚的溫柔心情。

影片邀集多組年輕家庭溫馨入鏡，競選團隊表示，林智堅與這個城市的年輕爸媽一樣，每天努力工作打拚，並不是為了自己，而是為了給孩子更好的生活，因此影片用畫面說故事，年輕爸媽肩膀上坐著孩子前行，點出孩子在爸媽這代努力下，將看得更高、更遠，林智堅也在片末呼籲，「和林智堅一起為了孩子，扛起要走的路和未來，11月24日，扛起勇敢的新竹！」

林智堅19日在故鄉香山舉辦萬人造勢大會，在會做事連線蘇貞昌等人力挺下，林智堅喊出「香山衝破6成得票率！」催票攻勢連連，競選團隊也強調，本次催票片除邀請市民勇敢站出來投票，也籲民眾支持更多新血加入議會，林智堅4年來的幸福工程，需要更多同樣心意的人在議會一起努力，呼籲市民用手中選票，將12席幸福特攻隊候選人送進議會，開創更美好城市未來。