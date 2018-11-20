民進黨讓人民用肺發電？國民黨自爆這宣傳片企製無公司敢接…

國民黨文傳會代理主委唐德明今天上午召開記者會推出國民黨第三波CF「民進黨對空汙束手無策，對治水無能傲慢」，呼籲人民二十四日用選票制裁民進黨。（記者施曉光攝）

2018-11-20 10:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會代理主委唐德明今天上午召開記者會推出第三波CF「民進黨對空汙束手無策，對治水無能傲慢」，痛批民進黨為了達成非核家園政策，讓人民用肺發電，治水無能，高雄、台南在大水後留下七、八千個坑洞，這支廣告從今天起會在電視、網路連播四天，要在投票日前提醒人民二十四日用選票制裁民進黨。

唐德明並指出，這支廣告片完全由文傳會自製，由於先前曾經接觸幾家電視台、廣告公司，但對方知道內容後，都不太敢接這個CASE，「既然他們不敢，我們就自己做。」

唐德明表示，台灣空污問題的始作俑者就是民進黨，由於民進黨的能源政策躁進，改變發電結構，原本一０四年火力發電比例七十八．三％，到了一０五年五月民進黨執政後，民進黨為了達成非核家園目標，要求火力電廠全開，當年度的發電結構核電佔比降低二．五％，火力發電比例來到七十九．九％，一０六年的核電比例再下降四．二％，火力比例再升高四．五％，佔總發電量比例達八十四．四％，其中燃煤就佔三十九．二％，這正是空污愈來愈嚴重的結構因素，民進黨讓人民用肺發電。

唐德明並質疑民進黨治水不力，蔡英文總統八月乘坐雲豹甲車，傲慢勘災，直到民眾怒喊，才下車體會災民痛苦，但之後高雄、台南的馬路留下七、八千個坑洞，造成車損人傷，民進黨還要人民繼續相信他們，他呼籲全民思考是否要繼續想過這樣的日子，如果不要，就一起在二十四日用選票教訓民進黨。