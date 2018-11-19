澎湖縣長選戰 藍綠都推義大院長「杜元坤」牌

2018-11-19 19:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年選戰進入最後衝刺階段，藍綠縣長候選人不約而同的，都推出高雄義大醫院院長「杜元坤」牌，顯示其在澎湖長期奉獻醫療，並捐贈離島健康照護車的行善形象，深烙澎湖民心，才會成為眾家選將兵家必爭之地。

國內骨科醫療權威的杜元坤，3年前在縣長陳光復力邀下，長期巡迴澎湖協助醫療，並深入澎湖離島服務，成為陳光復政績中「醫師動、病患不動」的最佳寫照，同時杜元坤有感於離島健康照護車不足，還自掏腰包捐贈2部健康照護車給花嶼、將軍離島，選戰黃金周陳光復造勢活動，更站台力挺陳光復連任，兩人的好交情不言而喻。

國民黨縣長候選人賴峰偉也大打杜元坤牌，他表示多次向高雄義大醫院院長杜元坤請益，杜元坤答應未來將更加深化醫療策略聯盟合作，協助發展「醫療在地化」，讓醫療人才在澎湖扎根。同時杜元坤建議未來可爭取提高離島地區醫療給付，改善偏鄉醫療資源，創造讓醫生願意留任的條件，逐步充實急重症醫師、專科醫師人數。

另外，藍綠兩陣營也各有名人加持， 陳光復也拜訪前縣長暨民主前輩高植澎醫師，請益澎湖的建設、招商、醫療與觀光，鞏固深綠票源，同時旅台科技大老許明仁也到陳光復競選總部，為其加油打氣；藍營賴峰偉則有無黨團結聯盟主席林炳坤、前縣長王乾發等人助陣操盤，雙方短兵相接，勝負成敗就等開票結果。