被控「砂石縣長」 林姿妙：選舉奧步 將提告

林姿妙要求陳歐珀出來講清楚。（記者江志雄攝）

2018-11-19 18:13

［記者江志雄／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，被民進黨競選對手陳歐珀陣營指控恐將成「砂石縣長」，還提出退選當賭注，林姿妙親上火線回批選舉奧步，並質疑陳歐珀為何不敢出來面對？她要委託律師針對散布者提出意圖使人不當選告訴。

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營今天中午開記者會，指控林姿妙子女投資的益興礦業破壞山林，指這個礦場本來就有開採砂石，他們如有歪曲、抹黑，願退出選舉，如果破壞山林是事實，請林姿妙退選。

林姿妙下午在律師、競選幹部陪同下，砲轟陳歐珀請人代打抹黑她，自己身為女性，都挺身而出，陳若是男子漢大丈夫，不該躲在後面，應勇敢站出來面對一切講清楚。

林姿妙批陳歐珀擔任立委期間，左手打壓合法礦場，右手拿水泥廠政治獻金，一旦入主宜蘭縣政府，是否愈收愈多？這次是她在選縣長，陳陣營卻一直透過抹黑栽贓手法傷害她的子女。

委任律師林詠御說，益興礦業通過水土保持檢查，是間合法經營公司，預定在選前控告散布謠言者，陳歐珀如果提出這樣言論，會一併提告，由於陳陣營指控內容並非事實，陳歐珀是否要退選？

之後，林姿妙偕同競選幹部高喊「拒絕負面選舉，顧好民生經濟」，抗議陳歐珀陣營的指控。

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