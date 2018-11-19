台中市長夫人廖婉如三度為市議員候選人周永鴻站台

台中市長夫人廖婉如陪同台中市議員候選人周永鴻在神岡區車隊掃街。（周永鴻提供）

2018-11-19 19:22

〔記者歐素美／台中報導〕 台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人周永鴻，今天在台中市長林佳龍夫人廖婉如陪同下，在神岡區掃街拜票，周永鴻是台中市長林佳龍的子兵，林佳龍憂心周永鴻選情告急，特地請來牽手廖婉如三度為周永鴻站台，廖婉如在出發掃街前並在周永鴻競選總部與鄉親一同組裝周永鴻賀歲DIY文宣品－招財小豬，並與媽媽團一起話家常，展現親和力。

廖婉如三度為周永鴻站台，今天到周永鴻神岡競選總部，與鄉親一同DIY周永鴻賀歲文宣品－招財小豬，直呼好有創意，並說周永鴻雖然小時候過得很辛苦，但他的母親相當重視教育才有今天這麼優秀的周永鴻，他能在這個時候想起教育的重要性，特別為小朋友製作文宣品，相當不容易。

周永鴻特別拿出團隊製作的橡皮擦、小豬存錢筒、「潭雅神起飛」紙飛機等文宣品表示，自己重視孩子的教育，特別製作一系列的兒童文宣，強調教育資源不能少，但現場媽媽們最喜愛的則是「你凍齡我凍蒜」面膜，周永鴻說這個面膜是希望讓女性朋友們「凍齡」，讓自己「凍蒜」。

周永鴻車隊於下午出發巡迴神岡掃街，廖婉如擔任最佳助選員，呼籲鄉親集中選票投給周永鴻，讓林佳龍的學弟周永鴻順利進入議會，與林佳龍一同服務台中市民，沿途鄉親們也都熱情搖旗、揮手，祝福台中市長林佳龍連任成功及周永鴻順利當上新科議員。