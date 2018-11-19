最後假日忙造勢 南投議員5選區公辦政見會唱「獨角戲」

2018-11-19 10:41

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員選舉第5選區唯一的1場公辦政見發表會，18日在南投縣政府行政大樓地下室2樓大禮堂登場，結果10位縣議員候選人之中，僅「代母出征」的民進黨陳宜君1人出席，也是本屆縣議員選舉公辦政見會舉辦以來，候選人出席率最低的1次。

南投縣議員選舉區分8個選區，且都只辦1場公辦政見會，除了第2選區12位候選人將分成甲、乙2組在今晚及明日2天舉辦以外，其餘7個選區都已辦完。

18日係此次投票前的最後1個假日，各候選人莫不把握時間造勢、拉票、固樁，以致南投縣議員選舉第5選區公辦政見發表會在當天夜間6時舉辦時，僅民進黨陳宜君1人到場，意外呈現的「獨角戲」場景，也使得會場包括選委會、員警在內的相關選務工作人員，也都變成了最忠實的「聽眾」。

陳宜君是人稱「阿甘姐」的民進黨資深縣議員許阿甘的女兒，雖然是首次參選，但仍展現大將之風，暢談長照、幼兒教育、婦幼關懷、環保及綠色經濟等理念，以爭取選民支持與認同。

南投縣選委會副總幹事黃志聰指出，公辦政見發表會中，不管候選人出席率高低，哪怕鬧空城沒有候選人出席，選務工作人員仍會依規定對候選人唱名3次，若都無人應答，則視同棄權，並且錄影、錄音存證，以確保公信力，此次縣議員第5選區公辦政見會也是如此。