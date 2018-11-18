超級星期天 盧秀燕：「對手說不定在想奧步」

2018-11-18 23:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超級星期天的夜晚，國民黨台中市長候選人盧秀燕回防到長期耕耘的立委選區北、北屯區，吸引4千支持者；盧秀燕指出，這次選舉從新北到台中、高雄都可能會贏，「對手說不定在想奧步」，籲選民剩5天一定要走出家門拉票、投票，當天更要監票「避免奧步」。

選前超級星期天的夜晚，盧秀燕選擇回防當選6屆立委的選區北北屯區舉辦聯合造勢會，前台中市胡志強站台細數盧秀燕立委任內替台中爭取千億元經費，實在不簡單，「卻有人當時沒有擔任政治人物，還搶說74號是他做的」。

胡志強還稱，有些人有些話什麼都敢講，前幾天還找了80幾個專家說台中的空氣很好，面對對手什麼話都敢說，什麼都敢答應，我們不做這個事，打開電視都是他的廣告，盧秀燕沒有錢，沒有廣告；他說，他是上一任的全國退休軍公教警消聯盟理事長，要拜託「以前選舉有點生氣不投票的人」，這一次退休軍公教警消一定要出來投票。

盧秀燕也稱自己跟北北屯區民眾是家人，對歷年服務實績如數家珍，她說，她一定是有能力設的市長，她過去的政績就是施政保證。

盧秀燕批過去4年大家給林佳龍及總統蔡英文機會，但他們讓大家失望，她與胡志強過去在北北屯做這麼多，但林、蔡做了什麼；包括林佳龍本來雄心壯志捷運綠線要完工，卻跳票，說要建大巨蛋，但林佳龍任期剩6天，「蛋卻還未生出來」，以致台中錯過江蕙的演唱會，費玉清的告別演唱會，林佳龍做不到的，盧秀燕來做。

盧秀燕說，蔡英文與林佳龍不但沒有家建好顧好，甚至經濟與空氣都變壞，台中自上週四起到這週二，台中的空氣連續紫爆紅害7天，7天髒到爆，還找一些人稱台中空氣做得很好，「林市長吸的空氣跟我們不同」。

盧秀燕還說，台中空氣紫爆就是空氣中有一級致癌物，但蔡英文來台中還睜眼說瞎話，稱台中空氣很好，改善得很好；林佳龍也在睜眼說話，做市長沒良心竟說空氣很好，大家吸pm2.5， 中部肺癌致死率全國第一，既然他不關心台中這個家，讓盧秀燕來為家整治空氣。

盧秀燕更指出，新北、台中到高雄都可能會贏，「對手說不定在想奧步」，她籲支持者，未來5天「家人」除拉票、投票，更要注意防奧步，「不要讓家被破壞」，剩5天要走出家門拉票、投票，當天監票，避免奧步，「自己的家自己來顧」，攜手同心重建家園。