民進黨北港造勢晚會 李進勇批張麗善沒天良

民進黨雲林縣長候選人李進勇今天晚上在北港造勢晚會說，張麗善說雲林又窮又髒沒道理。（記者黃淑莉攝）

2018-11-18 22:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕選舉前最後一個星期天，民進黨雲林縣長候選人李進勇今天晚上在北港舉辦「正直顧雲林」前進的腳步不能停聯合造勢晚會，現場湧入5000人，凍蒜聲、加油聲不斷。

晚會在北港文仁路同仁夜市舉行，議員候選人蔡岳儒、林昀蔚及北港鎮長候選人張勝智、口湖鄉長候選人林哲凌、水林鄉長候選人許山埜等人都到場，輪流上場致詞及懇託鄉親大團結，用選票讓民進黨候選人全都當選。

李進勇7點40分左右到場現場氣氛熱到高點，李進勇凍蒜、民進黨加油聲不斷，李進勇說，台灣是我們的母親，國民黨高雄縣長候選人韓國瑜說高雄又老又窮、張麗善說雲林又窮又髒，這樣批評我們的母親，沒有道理、沒天良。

李進勇表示，4年前就任縣長時雲林長期負債達192億元，其中張麗善的哥哥張榮味擔任縣長5年4個月借了187億，雲林窮都是張榮味造成的，還嫌棄雲林窮，這個有人性？有天良嗎？

嫌雲林髒，垃圾沒處去，花了35億多元焚化爐卻不能燒，是張榮味官商勾結造成的，呼籲鄉親11月24日要支持會持家、有能力做事的人，支持民進黨團隊繼續為雲林服務。

立委蘇治芬表示，台灣民主政治是靠前輩流血、流淚建立起來，她懇託所有台灣主人大家站起來支持民進黨，讓李進勇順利連任。

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