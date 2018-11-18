姚文智造勢車隊沿途3.6公里 民眾情緒沸騰高喊「棄柯保姚！」

姚文智號召支持者牽手圍繞市府路、仁愛路、光復南路等，全長約3.6公里，姚文智則坐上吉普車和路途上的民眾逐一擊掌，沿途民眾情緒沸騰，高喊「棄柯保姚！」（記者周彥妤攝）

2018-11-18 17:58

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是選戰倒數黃金週，民進黨台北市長候選人姚文智下午於市府路舉辦「手護國家首都」造勢活動，號召支持者牽手圍繞市府路、仁愛路、光復南路等，全長約3.6公里；姚文智也坐上吉普車和路途上的民眾逐一擊掌，沿途民眾情緒沸騰，高喊「棄柯保姚！」姚比原訂時間遲了一個多小時才抵達市府前廣場，初估參與民眾破萬人。

「手護國家首都」造勢活動今天下午2時30分開始集結，姚文智與文化部長鄭麗君、前北市府秘書長蘇麗瓊、黨籍議員候選人等人，於3時30分聚集在市議會前方。

昨日的金馬獎風波後，鄭麗君受訪表示，台灣是自由、民主、多元、熱情及友善的國家，正是因為這個特質，才能孕育一個亞洲自由的金馬獎，因此歡迎所有亞洲地區國家的電影工作者共襄盛舉。

鄭麗君說，但希望亞洲各國的電影工作者，珍惜金馬獎外，也珍惜台灣的民主自由價值，我們很清楚這裡就是台灣，期待他們也能尊重台灣。

鄭麗君強調，台灣不是「中國台灣」，其實我們也瞭解，中國電影工作者沒有不表態的自由，我們更要珍惜擁有的自由民主，我們也期待有一天，中國電影工作者不僅拿到金馬獎，到世界各地的影展，都可以擁有更廣泛的自由；我們歡迎所有的客人，但是要尊重這裡是台灣，這裡不是中國。

下午3時33分現場民眾牽起手，象徵為候選號次3號的姚文智，匯聚集體支持力量，盼重現2004年民進黨發起的百萬人「手牽手護台灣」情境。隨後姚文智與文化部長鄭麗君坐上吉普車，沿路與支持者逐一擊掌，車隊行經市府路、仁愛路、光復南路、忠孝東路、市民大道，最後回到市政府，全長3.6公里。

媒體人余莓莓在前方的車隊開路，前北市府官員李文英及簡余晏也在途中上車，沿路帶領民眾高喊「棄柯保姚」、「前進市政府，接管大巨蛋」、「前進市政府，告別柯萊爾」 、「拒絕兩岸一家親，拒絕九二共識」、「棄柯保姚就是棄中保台」、「姚文智凍蒜」；也有支持者高喊「民進黨看的是基層，不是高層！姚文智是基層提名，基層要大團結！」

姚文智的妻子潘瓊琪則在忠孝東路口等待姚文智車隊到來，姚隨後於4時2分抵達，下車與太太相擁，場面溫馨。沿途上佈滿黨籍議員候選人等支持群眾，街頭眾人情緒沸騰，比表定抵達時間延遲一個多小時。