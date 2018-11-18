一再閃躲財產問題 蘇貞昌抨侯友宜：不適格

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天下午指出，侯友宜面對問題都用一句話回答，不願面對檢驗，不願參與交叉辯論，這樣的人是很不適格的市長候選人。（記者俞肇福攝）

2018-11-18 16:10

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜參選以來，關於財產問題不斷被爆料，民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，從文化大學大群館到新莊買地賺大錢，現在又涉及借貸，侯友宜都沒有辦法講清楚，而且都只有一句話，實在不是一個要作四百萬人的市長，該被檢驗的候選人該有的態度；蘇貞昌說，這種人是很不適格的候選人。

蘇貞昌呼籲，侯友宜要選舉就得面對檢驗，有問題直接對答，那也可以辦辯論交叉詰問，不要躲在議員或者其他人的後面，閃閃躲躲，還把冷飯熱炒；蘇貞昌說，關於他自己家中失竊的事情，已經講得很清楚。

針對侯友宜陣營指稱蘇貞昌陣營不斷抹黑攻擊一事，蘇貞昌說，他覺得他才是最被國民黨抹黑的受害人，從選屏東縣長的時候抹黑我騙得選票，三年後登報跟我道歉，大家都記得那個事；蘇貞昌說，「從參選新北市長以來，侯友宜用假的照片來拍廣告，用假的資料，這些不但在整個過程中不堪檢驗，進一步我們看到一直有用抹黑的手段，從抹黑我阿公，進一步到現在從我媽媽，三年前已經過世的老人家，還拿出來抹黑，而且這個事情在好多年前都已經有完整報導，現在拿出來的資料也不是事實。那我也講得很清楚。」

蘇貞昌說，人家是質疑侯友宜逃漏稅，他卻來講我家失竊，這不對等吧？他是買土地，我們是繼承屏東的農地，我們在屏東的農地上是種樹救地球， 他是在副市長任上買土地準備發大財，所以這是完全不能類比，也不能拿來做同樣對這個說嘴。那侯副市長自己對逃漏稅逃避檢驗，還拿我媽媽失竊來講，不覺得很羞恥嗎？

蘇貞昌說，八成以上的新北市民是要看到市長候選人真正有辯論，就像台北市、高雄市，大家看到高雄市馬上也要由全國性媒體來舉辦。全國六都就只有侯副市長不敢交叉詰問，也不願意在真正由媒體來辦的辯論會，就只敢用抹黑的手段，只敢講一句話是抹黑，那對自己的事情卻不講清楚，這個不是一個要當市長的該有的格調。