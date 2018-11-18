姚文智牽手造勢 北市議員候選人要求開除洪耀福

民進黨台北市長候選人姚文智出席1118手牽手護台北活動，受到現場民眾熱烈歡迎。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-18 15:35

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是選戰倒數黃金週，民進黨台北市長候選人姚文智下午於市府路舉辦「手護國家首都」造勢活動。議員候選人蔡宜珊則在現場主張，開除黨籍秘書長洪耀福，搶救姚文智，身旁也有人舉著「搶救姚文智，開除洪耀福」旗幟。

選戰進入倒數階段，近日頻傳姚文智可能遭棄保，洪耀福嚴正否認，強調黨中央對北市挹注的資源及人力，「沒有第一，也一定是第二。」姚文智昨說，第一和第二的差距，只能說是「一丈差九尺」（意指差異甚大）。

對於洪耀福提及，「只要守住高雄，民進黨就沒有輸；只要贏得新北，民進黨就是勝利。」是否感覺北市已遭放棄？姚文智表示，可以理解黨內要穩住高雄，高雄一旦失守，「黨內權力結構會有很大變動」，很多人要負起責任，因此黨內操盤手才會說這番話。

由於不少綠營支持者認為連同洪耀福等黨內高層，仍與爭取連任的台北市長柯文哲的關係「分手分得不乾淨」，質疑柯綠「暗通款曲」，並未全力力挺姚文智。

選前倒數黃金週，姚文智今天下午舉辦「手護國家首都」牽手造勢活動，下午3時33分開跑，牽手路線從市府路、府前廣場、仁愛路、光復南路、市民大道、東興路、基隆路連結到市府路，全長約3.6公里。

姚文智將和牽手民眾逐一擊掌，重現2004年民進黨發起的百萬人手牽手護台灣活動。