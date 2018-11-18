台東縣長選舉 藍綠互批

劉櫂豪（右）持續拜票爭取支持。（記者張存薇攝）

2018-11-18 09:00

［記者張存薇／台東報導］選前最後一個假日，台東縣長候選人忙著掃街拜票、爭取支持，也因為選情呈現膠著，藍綠陣營互批對手，民進黨候選人劉櫂豪請對手不要在激化政治對立、回歸生活，也呼籲民眾在「白手起家與政治家族」間做一個選擇；國民黨候選人饒慶鈴則質疑，劉櫂豪當了七年立委，除了為鄉親買火車票、上電視當名嘴、沒有幫過縣府什麼忙，請大家用選票表達抗議。

台東縣長選舉共5人參選，民進黨立委劉櫂豪五度叩關選縣長，國民黨則由前總統府資政饒穎奇之女、議長饒慶鈴出馬，2人年輕、學經歷俱佳，打出55波的選戰，也擦出火藥味。

劉櫂豪無奈地說，饒議長一直在罵中央執政、選戰思維就是要激化政治對立，但對立並非日常生活，對台東發展也沒有好處。

劉櫂豪表示，這次選舉，就是在政治家族與白手起家的人中間做一個選擇，他和各行各業的人一樣都是白手起家，10幾年來一直努力、跌倒再站起來，支持白手起家的人，就是支持自己、支持台東。

饒慶鈴也公開質疑，劉櫂豪當了7年立委，沒有幫台東縣府的忙就算了，還支持軍公教警消年金改革、海岸法等傷害台東法案，甚至連開通台26線都被屏東縣政府惡意封殺。

饒慶鈴說，劉立委忙著選縣長、忙著上電視當名嘴、捍衛蔡總統的政策，不在乎台東人民生活過得好不好，是不稱職的立委，請大家用選票讓他「死當」。