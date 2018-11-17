讚蘇貞昌站在正義的一邊 葉菊蘭：侯友宜站在陰暗的一方

葉菊蘭以歷史為一面鏡子為例，會照射出人性的光明和陰暗面。（記者邱書昱攝）

2018-11-17 22:03

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚（17日）在樹林區舉辦 「新新北，會做事」晚會，鄭南榕遺孀葉菊蘭到場力挺，她以歷史為鏡舉例，蘇貞昌站在捍衛人權、推動民主的一邊；反觀國民黨候選人侯友宜站在陰暗的那一面，依附黨國，「把人性黑暗面完全呈現」。

葉菊蘭說，大家能夠享受自由，蘇貞昌貢獻很大，站在威權對立面，為美麗島辯護，「歷史檢驗蘇貞昌站在正義的一邊」；蘇貞昌擔任屏東縣長時，大力推倡在學校使用客語教科書、客語教材等幫助弱勢。

談起侯友宜攻堅時鄭南榕引火自焚，葉菊蘭引用政治思想家漢娜鄂蘭名言「平庸的邪惡」，她說，侯友宜是公務員，也沒有要多責備，但當初納粹屠殺時，每一位都說奉命行事，這就是平庸，但它是邪惡的。

葉菊蘭說，可以了解那個年代，做為公務人員奉命行事，但是過了30年，屢次聽到侯友宜講的話，心裡非常難過，難過是他沒有一點點反省、一點點愧疚，甚至還說能夠再來一次，「人在午夜，面對自己做的很多事，總是會有一點遺憾。」

葉菊蘭形容這次的新北市長選舉，是她看過台灣歷史上最特殊的選戰，威權時代打壓言論自由的人，今天在這個地方要求人民支持擔任市長，她站在這邊，其實沒什麼憤慨，只是難過，歷史是一面照妖鏡，會照出光明，也會照出人性陰暗。