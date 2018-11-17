選前黃金週末 陳學聖參加護藻礁活動

國民黨桃園市長候選人陳學聖出席「千手牽手護藻礁」活動，要求停止三接工程。（記者謝武雄攝）

2018-11-17 16:45

［記者謝武雄／桃園報導］今天是投票日前最後一個黃金週末，國民黨桃園市長候選人陳學聖一早就出席環團舉辦的「千手牽手護藻礁」活動；陳學聖批評，觀塘案充滿政治算計，破壞環評公正性，讓藻礁生態遭受無情毀滅，更讓市民赤裸裸的看到執政民進黨蠻橫及毫無誠信，也呼籲立刻停止第三天然氣接受站工程。

市府發言人張惇涵則表示，「大潭電廠擴建、中油興建三接」是馬政府的決策，當時開發面積232公頃，如今縮減為23公頃，只有馬政府時期的10％；鄭市長認為藻礁是重要生態，在選前簽署保護「觀新藻礁」聲明，選後也落實藻礁污染源管制，4年內針對工業污染，罰款超過2億元，關廠41家次。

張惇涵說，亞東石化破壞藻礁事件發生後，環團希望用暫定自然地景的方式阻止第二個亞東石化事件，如今有海岸管理法約束開發行為，政府也主動進行藻礁生態調查，依據結論作為是否劃設保護區參考，這樣的時空背景與當時並不一樣；而在縣政府時期，從未進行觀塘港藻礁調查，也未指定大潭藻礁為保護區，直到鄭文燦上任後才委託中央大學進行大潭海岸生態調查。

「1117千手牽手護藻礁」活動是在大潭電廠旁的藻礁區舉行，雖然雨勢甚大，但仍然吸引上百位關心藻礁的民眾和環團參與，桃園在地聯盟召集人潘忠政還綁上十字架，藉此喚起民眾保護生態意識，中研院研究員陳昭倫則呼籲支持陳學聖，因為風雨中只有陳學聖和大家站在一起，支持他，就是支持藻礁。

陳學聖說，鄭文燦曾經許下「守護藻礁、永不妥協」的承諾，蔡英文總統也曾寫下「藻礁永存」為藻礁背書，現在看來民進黨只剩下背信忘義，民進黨不願兌現的諾言，由陳學聖和桃園鄉親以及所有愛護藻礁的夥伴們，一起來守護，他也承諾，當選市長後「第三天然氣接受站若動工，馬上勒令停工，尚未動工，則絕不發許可證。」