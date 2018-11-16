潘孟安恆春造勢超人氣 數千鄉親擠滿西門廣場

潘孟安選前返鄉大型造勢。（記者蔡宗憲攝）

2018-11-16 20:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕選戰倒數9天黃金小週末，民進黨屏東縣長候選人潘孟安晚上選在家鄉恆春，舉辦選前首場大型造勢晚會，數千民眾將恆春西門廣場擠得水洩不通，展現故鄉人力挺的熱情，潘孟安強調「醫療、交通是故鄉重中之重，也展現初步成果！」而造勢過程，潘孟安在眾多綠色選將中，特別介紹身穿白衣的無黨籍恆春鎮長盧玉棟上台造勢，更引發地方不少遐想。

潘孟安返鄉造勢超人氣，除了拉抬恆春半島民進黨候選人周志仲、陳文弘、李志偉、潘世杰、古榮福、董松山等人，包括恆春鎮長候選人張榮志及恆春半島四鄉鎮村里代表候選人也都到場力挺。

致詞尾聲，特別「加碼」介紹爭取連任的恆春鎮長盧玉棟，除感謝他配合縣府施政，更意有所指，痛批用網路謠言中傷、抹黑的恆春垃圾掩埋場事件，不捨含恨而亡的已故縣議員林亞相遭污衊，強調自己願用生命保護其清廉、清白，重申民主不是天上掉下來，不是用無限的自由霸凌別人、污衊、扣帽子，因為這不是樸素的恆春人要的。

談到這幾年的施政，潘孟安向故鄉溫情喊話，強調他來自恆春半島，最知道故鄉長期被忽略的痛，醫療、交通更是其中最重要的項目。他積極奔走終於讓恆春旅遊醫院改建動工，多家醫學中心也定期派員支援衛生所，台鐵恆春支線已列入前瞻計畫，國道三號延伸恆春快速道路也列入國發會評估階段。除了交通、醫療，觀光也是重點，因為廉價航空、兩岸關係等因素陸客大量減少，衝擊全台整體觀光產業，縣府採取積極作為，國際行銷、國旅補助、部落客踩線、重大活動、生態旅遊等等多管齊下。

此外，潘孟安也細數對故鄉的大小建設，包括最遠的滿州國中校舍改建、港口村漁民活動中心重建、照靈宮廟埕改善工程、恆春汙水下水道的建構、縣道200線拓寬、自來水改善、東門溪護岸、古城光環境營造、車城國小、國中改建、縣199線外環道闢建、新街排水改善、福安宮、埔墘、射寮、尖山公園景觀改善等等建設。