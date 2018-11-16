AIT主席警示台灣提防假新聞 電視台被爆下架專訪

2018-11-16 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕距離九合一大選還有8天，高雄市長選戰白熱化，現在有週刊披露，國內知名電視台《TVBS》高層下令，把美國在台協會主席的專訪內容下架，原因是內容提到台灣充斥假新聞、中國介入台灣選戰，此外，該電視台高層還指示要大力報導與韓國瑜相關新聞。

根據《壹週刊》報導，《TVBS》與《上報》近期內專訪美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），莫健在訪問中指出，台灣是民主國家，擁有很高的言論自由，加上與對岸中國使用同樣語言，讓台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家，他認為，蔡政府應該除了要嚴肅看待此問題，更要努力去解決，也盼望以後民主國家能合作一起對抗假新聞的威脅與傷害。

但《TVBS》對於這段標榜獨家的專訪內容，僅在訪問當天，也就是本月9日下午5點放送1次新聞畫面後，隨即不再播放，並在14日更從T台網路版新聞下架，目前雖然還可藉由Google搜尋到「美國看台灣大選莫健憂：外在勢力帶風向」的新聞標題，新聞內容卻已被刪除。

巧合的是，中國國台辦也在14日同天的記者會中表明，並沒有干涉台灣九合一大選，這讓《TVBS》職員們感到不可思議，但美國在台協會在發現端倪後，隨即在不受T台干涉的官方臉書上貼出該段採訪影片，因此目前透過美國在台協會臉書還能看見T台製播的新聞內容。

報導陳其邁被諷黨媒 T台高層指示「要多做韓的新聞」

《壹週刊》披露，目前有不願具名的消息來源表明，《TVBS》電視台有長官因為新聞內容涉及陳其邁，就出言諷刺「又不是民進黨的電視台」，更直接下達密令，要台北的新聞人員前去支援高雄駐地記者，連主播秦綾謙也被派去，近似24小時都在報導與韓相關新聞，如韓14日在岡山的晚會，T台從晨間新聞開始至夜線新聞都有所著墨。

《壹週刊》指出，有長年待在《TVBS》的記者不滿高層頻頻干涉新聞內容，對此質疑編輯部主管，不料管理幹部竟直接眼角盈淚，看起來像受到來自上面龐大的壓力；但T台今晚回應，「壹周刊11月16日刊出之『批假新聞 美在台協會主席獨家專訪在TVBS被消失內幕』的報導完全偏離事實，預設立場，未待查明事實真相，即刊出，違反新聞倫理。新聞媒體自由競爭是民主政治的基石，本公司新聞編輯政策自有定見，不會容許外界的干預」。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門