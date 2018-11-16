台南政見會》陳永和喊刪一級主管國外考察費 節省無謂浪費

2018-11-16 19:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長政見發表會第二場今晚登場，第二位上台發言的陳永和一開始就以順口溜說，「選給陳永和、讓你們永遠都會合」。

陳永和並拋出治理市政新點子，若當選市長，將刪除一級主管國外考察經費，節省無謂浪費，而他的特支費也會刪一半，幫助給弱勢孩子。

陳永和說，37區都設置公立托兒所，減少家長們的經濟壓力，做法是結合里辦公處與社區發展協會，推派人員進行幼教人員培訓，先從山區、海邊與市區選擇示範點試辦，再全面推行各區。

陳永和說，若當選市長，也將會成立青年創業平台，全方位輔導青年創業，尤其是房租太高，是壓垮青年創業的最大關鍵，因此房屋稅優惠，青年創業成功，經濟就能蓬勃發展，「他們若不起來，台灣就嘸前途」，他並建議青年「先蹲再跳躍」才能有機會。

在文化資產上，陳永和認為，不僅古都歷史之外，還要結合青年文創與藝術家，讓台南成為「藝術之都 」。

他也提出成立勞動稽查服務處，用理性而不是個性，解決勞資問題，共創雙贏。

台南空污問題嚴重，他將全力推動民眾搭公車，老人搭公車可以直達，並且要求中央落實改善空污問題。

陳永和也說，客家與原住民事務分立專責單位，才能真正照顧少數族群；區長一定要在地化，由當地人擔任，而且給於充分預算。

陳永和強調，他只花350萬元來選市長，希望選民們一起來和他創造歷史，擦亮府城招牌，真正給台灣機會。