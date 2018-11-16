網傳韓國瑜助選影片 宋麗華：未請託也未授權錄製

2018-11-16 18:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕網路及LINE等社群軟體近日出現一段影片，高雄市長候選人韓國瑜入鏡，請屏北鄉親支持屏東縣第二選區縣議員候選人宋麗華。宋麗華今天（16日）發布聲明稿，強調「該影片並非由宋麗華本人或是所屬團隊所請託韓國瑜先生錄製，也未授權任何人請託韓先生錄製」。

尋求連任的國民黨籍屏東縣議員宋麗華發布聲明稿表示，影片與宋麗華議員無涉，也不知情，又於影片中出現兩段宋麗華議員議會質詢影片，經向影片所有人求證，均未授權任何人與被告知採用該兩段影片，並且影片內容已遭變造重製，已侵害影片所有人之權益。

宋麗華聲明稿也說，「影片中出現宋麗華與其二位兒子合影照片，均未獲得本人授權使用與放置於影片中，還有本人宋麗華已與影片出現的蔡先生已經離婚，雙方已無任何關係，不解為何影片中會出現此合影照片，其幕後操縱之黑手有何企圖與目的，麗華不得而知，但請勿以此惡劣手法企圖傷害單純母子三人，以及誤導外界對麗華的觀感以及所做過的努力。」

宋麗華重申，「該影片非宋麗華與團隊請託拍攝，單親家庭是事實，離婚也是，在此並向不知情的韓國瑜先生致歉，希望別造成其困擾。」

宋麗華聲明稿還指出，請託鄉親們不要再轉發與分享影片，免得成淪為有心人的散布工具，否則她將寢食、坐立難安，「特此聲明以免大眾誤解，造成困擾與不便之處，深深致歉，與感謝大家的關心。」