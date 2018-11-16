拍板定案！下週一起 公務員請假改以小時計

2018-11-16 15:04

〔記者李欣芳／台北報導〕公務員請假新制下週將上路，考試院今天會同行政院共同發布修正「公務人員請假規則」，公務人員未來每年事假由5天增為7天，休假、婚假及喪假計算單位由半日計改以小時計，修法自發布日起算至第三日生效，也就是11月18日生效，由於18日是週日公務員沒上班，因此下週一上班日起，公務員就適用這項新規定。

「公務人員請假規則」的修正案總說明中指出，為了切合休假核給意旨是為了慰勞公務人員的工作辛勞，增加休假運用彈性，同時考量事假與家庭照顧假規定的衡平性，以及婚假、喪假運用的彈性，因此修正規則。

這次修正內容包括，公務人員每年事假增加2天，由5天增為7天，婚假、喪假及休假計算單位由「半日計」改為「得以時計」。

考試院今年7月院會通過「公務人員請假規則修正草案」，公務員未來休假單位可改以小時計，每年事假日數從5天增加為7天，祖父母死亡核給喪假日數由5天增加為10天。但行政院10月8日函復，同意休假單位改以時計及事假增加兩天，但對於祖父母喪假天數調整持保留態度，修正案回到銓敘部討論；考試院日前舉行全院審查會討論通過有共識的部分。

考試院1日發布新聞稿表示，考試院今年7月曾擬具公務人員請假規則第3條、第10條、第19條修正草案函請行政院會同發布，而行政院對於其中第3條第1項第6款有關調整祖父母喪假日數，以及喪假請畢期限的例外規定有不同意見。經過考試院再次召開全院審查會審查後，提到當天院會決議，與行政院有共識部分先發布施行，至於喪假調整部分待日後通盤檢討後再行修正。