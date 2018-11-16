陳學聖赴監院檢舉行政不中立 鄭文燦稱選務跟市政行程分開

2018-11-16 14:17

［記者許倬勛、謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市長候選人陳學聖今天上午到監察院檢舉桃園市長鄭文燦違反行政中立，不斷假借行政資源做個人的選舉造勢，要求監委調查並彈劾。對此，鄭文燦表示，絕對遵守行政中立原則，所有的選務行程跟市政行程會分開，跑選舉行程不談市政、跑市政行程不談選舉。

陳學聖指出，依銓敘部函釋，參加公職人員選舉之民選行政首長，從候選人名單公布之日起至投票日止，均應請事假或休假，且不得為選舉及政治活動，動用行政資源、行使職務權力，鄭文燦的行為明顯不符。

陳學聖說，鄭文燦已在8日依規定請假，按理應由職務代理人副市長王明德出席市政行程，但鄭文燦卻視若無物，選舉期間出席市府舉辦的各項活動，出入都有市府官員陪同，甚至要求邀請「市長」主持，如市府工務局15日舉辦的北區客家園區開園典禮，其邀請函上也不顧忌地寫上「桃園市長鄭文燦敬邀」等字樣，典禮程中也清楚標示「市長致詞」等，相當明目張膽，視法律如無物。

陳學聖頻指鄭文燦利用行政資源行造勢之實，不僅浪費公帑，也徹底破壞法治，原先期待的君子之爭化為泡影，令人遺憾，呼籲選民用選票教訓這樣的選舉亂象。

陳學聖於上午11點許到監察院提出檢舉，控訴對手違反公務人員服務法，要求依法予以彈劾。

鄭文燦回應說，他跑選舉行程的時候，都是使用個人的車輛，這是法律明文規定，各縣市政府規範都是一樣的，「如果是跑選務行程，我想談的就是選舉，但像今天市政行程就不談選舉。」