澎湖縣長選舉激烈空戰！批網軍抹黑 陳光復提告

澎湖縣長陳光復召開記者會，已對網路散布不實傳言網軍提告。（記者劉禹慶攝）

2018-11-15 19:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底5合1選戰進入最後衝刺階段，澎湖百里侯之爭除了陸戰，正式進入空戰，民進黨提名連任的澎湖縣長陳光復率先發難，針對網友「陳正守」張貼不實傳言，已向警局完成報案程序；國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉不甘示弱，也揚言對綠營網軍提告。

陳光復說，過去數個月澎湖各大網路社群平台出現許多匿名假名帳號，不斷對他進行各類惡意攻擊及抹黑，基於言論自由，也相信民眾有判斷是非的能力，一再容忍。但首場澎湖縣長選舉政見發表會上，某候選人公然在轉播現場上，以網路不實言論，買官賣官收回扣等惡意抹黑言論，質疑陳光復，這已超越常人容忍的底線。

針對陳光復公開反駁買官、賣官、收取工程回扣等傳聞，賴峰偉競選總部說，陳光復是澎湖權力最大的公職人員，必須接受最高標準的檢驗，有責任說明傳聞，而非以「一槍斃命」這類灑狗血言詞，企圖模糊焦點。賴峰偉陣營並指責，民進黨向來擅長「打人喊救人」，放任網軍大肆攻訐、抹黑賴峰偉，甚至連其競選總部重要人士也公然在網路散布不實訊息，還反咬他人。

陳光復競選總部已向警方報案，要求儘速揪出這些網路黑手，以及幕後的藏鏡人，同時提出人事紅包具體證據者，會陪同向檢調單位舉發，若成案者將自掏腰包，發給檢舉者30萬獎金。賴峰偉競選總部也正搜集相關資料，準備向檢調單位檢舉多名綠營網軍，強力遏止選舉歪風，並抨擊陳光復向網友提告是想製造寒蟬效應，企圖箝制民眾的言論自由。